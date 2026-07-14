В Астане загорелась кровля строящегося четырехэтажного здания
Фото: МЧС РК
В районе Есиль по улице Е-871 произошел пожар на кровле строящегося четырехэтажного здания. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС, сообщает Zakon.kz.
К моменту прибытия первых пожарных расчетов огонь охватил кровлю здания, наблюдалось открытое горение и густой черный дым. Для ликвидации возгорания спасатели незамедлительно подали пожарные стволы, в том числе с использованием автолестницы. Об этом пишет пресс-служба МЧС РК.
В ходе тушения специалистам удалось сбить открытое пламя и локализовать пожар. После этого сотрудники МЧС приступили к проливке и разбору конструкций, чтобы исключить наличие скрытых очагов возгорания.
"Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 150 кв. м", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что произошел крупный пожар на СТО в Костанае.
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