В Алматинской области обнаружили тело мужчины
Фото: Zakon.kz
Ночью 7 августа 2024 года, полицейские Алматинской области обнаружили тело мужчины. Они сообщили его особые приметы, сообщает Zakon.kz.
По данным паблика gres_info, инцидент произошел в селе Отеген Батыр рядом с домом, расположенным по адресу Спортивная, 3.
Тело принадлежит мужчине 30-35 лет. Особые приметы – длинные волосы.
Полиция и скорая помощь прибыли на место происшествия оперативно. Выполнив свою работу, доставили тело в морг.
Сейчас правоохранители разыскивают родных, близких или друзей умершего.
Всю информацию можно узнать в РУП Илийского района.
Ранее сообщалось, что 6 августа произошел пожар в заброшенном здании в Астане. В 19:53 пожарные подразделения столичного ДЧС выехали по адресу Кравцова, 7/2 района Байконур.
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