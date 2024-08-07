Двухлетний ребенок выпал из окна в ВКО

Двухгодовалый мальчик выпал из окна второго этажа сегодня, 7 августа. Как рассказали Zakon.kz в ДЧС региона, малыш госпитализирован в ближайшее медучреждение.

Трагедия произошла в селе Улкен-Нарын.

"Вечером 7 августа в селе Улкен-Нарын в двухэтажном жилом доме, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры на втором этаже ребенок 2022 года рождения. Он был госпитализирован в больницу". ДЧС Восточно-Казахстанской области

В МЧС неоднократно призывают родителей не оставлять маленьких детей без присмотра.

В Усть-Каменогорске спасатели организовали необычную профилактику. В регионе участились случаи падения детей из открытых окон. Чтобы не допустить несчастные случаи, сотрудники ДЧС ВКО установили специальные защитные устройства на окнах у многодетных семей.

В районе жилых домов запустили специальный дрон, оснащенный громкоговорящей связью. С помощью него спасатели напомнили жителям о правилах безопасности и о недопустимости оставления своих детей без присмотра.

5 августа в Таразе из окна третьего этажа многоэтажки выпал ребенок. Ранее сообщалось, что в Астане четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа.