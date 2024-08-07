Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Двухлетний ребенок выпал из окна в ВКО

выпал из окна, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 21:00 Фото: pixabay
Двухгодовалый мальчик выпал из окна второго этажа сегодня, 7 августа. Как рассказали Zakon.kz в ДЧС региона, малыш госпитализирован в ближайшее медучреждение.

Трагедия произошла в селе Улкен-Нарын.

"Вечером 7 августа в селе Улкен-Нарын в двухэтажном жилом доме, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры на втором этаже ребенок 2022 года рождения. Он был госпитализирован в больницу".ДЧС Восточно-Казахстанской области

В МЧС неоднократно призывают родителей не оставлять маленьких детей без присмотра.

В Усть-Каменогорске спасатели организовали необычную профилактику. В регионе участились случаи падения детей из открытых окон. Чтобы не допустить несчастные случаи, сотрудники ДЧС ВКО установили специальные защитные устройства на окнах у многодетных семей.

В районе жилых домов запустили специальный дрон, оснащенный громкоговорящей связью. С помощью него спасатели напомнили жителям о правилах безопасности и о недопустимости оставления своих детей без присмотра.

5 августа в Таразе из окна третьего этажа многоэтажки выпал ребенок. Ранее сообщалось, что в Астане четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа.

Читайте также

украл кольца
"Муж на час" обокрал астанчанку
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, участок полиции
Женщина ударила чужого ребенка во дворе дома в Акмолинской области
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
Пятеро детей и трое взрослых погибли в ДТП: в Актюбинской области создана рабочая группа
Оксана Житникова
Восточно-Казахстанская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
фон и замок
Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты
Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
Машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения
МВД обратилось к казахстанцам из-за тонировки авто
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: