Еще один малыш за день выпал из окна в Казахстане
Фото: пресс-служба МЧС РК
5 августа в Таразе из окна третьего этажа многоэтажки выпал ребенок, сообщает Zakon.kz.
По информации спасателей, малышу всего год.
Уважаемые родители, МЧС напоминает:
- не оставляйте маленьких детей без присмотра;
- москитные сетки не защитят от падений;
- не разрешайте детям выходить на балкон без взрослых.
Берегите детей! Нам важна каждая жизнь!
Ранее сообщалось, что в Астане четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа.
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