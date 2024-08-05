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Законодательство РК

Еще один малыш за день выпал из окна в Казахстане

малыш выпал из окна в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 20:09 Фото: пресс-служба МЧС РК
5 августа в Таразе из окна третьего этажа многоэтажки выпал ребенок, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей, малышу всего год.

Уважаемые родители, МЧС напоминает:

  • не оставляйте маленьких детей без присмотра;
  • москитные сетки не защитят от падений;
  • не разрешайте детям выходить на балкон без взрослых.

Берегите детей! Нам важна каждая жизнь!


Ранее сообщалось, что в Астане четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа.

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