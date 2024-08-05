Еще один малыш за день выпал из окна в Казахстане

5 августа в Таразе из окна третьего этажа многоэтажки выпал ребенок, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей, малышу всего год.

Уважаемые родители, МЧС напоминает:



не оставляйте маленьких детей без присмотра;

москитные сетки не защитят от падений;

не разрешайте детям выходить на балкон без взрослых.

Берегите детей! Нам важна каждая жизнь!





Ранее сообщалось, что в Астане четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа.