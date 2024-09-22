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6 возгораний сена произошло за прошедшие сутки в Казахстане

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 06:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За прошедшие сутки произошло 6 пожаров с загоранием сена в Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Абайской областях, сообщает Zakon.kz.

Силами МЧС все возгорания ликвидированы, пострадавших нет.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 06:25

Фото: пресс-служба МЧС РК

МЧС напоминает, что сено необходимо хранить в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог.

Ранее пожар вспыхнул в частной бане в городе Косшы.

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