6 возгораний сена произошло за прошедшие сутки в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За прошедшие сутки произошло 6 пожаров с загоранием сена в Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Абайской областях, сообщает Zakon.kz.
Силами МЧС все возгорания ликвидированы, пострадавших нет.
Фото: пресс-служба МЧС РК
МЧС напоминает, что сено необходимо хранить в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог.
Ранее пожар вспыхнул в частной бане в городе Косшы.
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