6 возгораний сена произошло за прошедшие сутки в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

За прошедшие сутки произошло 6 пожаров с загоранием сена в Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Абайской областях, сообщает Zakon.kz.

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