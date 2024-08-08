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Школьники накачивали наркотиками и отправляли на панель одноклассницу в Кызылорде

Кызылорда, школьники, одноклассница, насилие, проституция, наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 12:24 Фото: рixabay
Жительница Кызылорды заявила о том, что ее несовершеннолетнюю дочь заставляли заниматься проституцией, накачивали наркотиками и мучили одноклассники. Полиция ведет расследование, сообщает Zakon.kz.

О жуткой истории стало известно из соцсетей. Мама пострадавшей 16-летней школьницы обратилась к общественникам.

"16-летнюю школьницу с февраля продавали в проституцию ее одноклассники со своими родственниками. Девочка – единственный ребенок у родителей, домашняя. С февраля стала пропадать из дома, родители подавали заявление в полицию, в ИДН, в уголовный розыск, но ее не искали, мало этого, постоянно угрожали, что лишат их родительских прав, поэтому запуганные родители искали ее сами. Периодически она выходила на связь, на видео и говорила, что она работает в кафе официанткой, или продавцом в цветочном магазине. Родители ехали туда, но им говорили, что она просто сняла видео и уехала. Девочка сообщает, что ее заставляли так делать, чтобы родители не поднимали шум", – сообщили в фонде "НеМолчи" детали, которые рассказали родители девочки.
Одноклассники продавали школьницу для занятия проституцией, издевались, наркотики, Кызылорда, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 12:24

Фото: фонд НеМолчи

Отмечается, что одноклассники угрожали, в том числе и убийством ее родителей.

"Ее постоянно накачивали наркотиками и насиловали. Об этом все знали, родители уверены, что знали все педагоги и директор школы, знал участковый, поэтому так запугивали мать и отца", – говорится в публикации.

Все вскрылось недавно. Из-за того, что с девочки потребовали крупную сумму денег, угрожая побрить ее налысо и сбрить брови. Она попросила деньги у друга, а тот не выдержал и сообщил ее родителям.

"Правда оказалась слишком шокирующей, девочку пытали, насильно заставляли принимать мефедрон, душили, прижигали плавлеными пакетами, издевались, зарегистрировали на сайте проституированных женщин, заставляли заниматься проституцией и забирали деньги. Мы обращаемся к адвокатам Казахстана, пожалуйста, помогите этой семье, нужно остановить это", – пишут общественники.

Редакция обратилась за комментарием в полицию.

"Полицией Кызылорды задержаны подозреваемые по данному факту. Они водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время по делу назначены экспертизы, расследование продолжается", – сказано в ответе на официальный запрос.

Другая информация в интересах следствия не разглашается.

Другой шокировавший общественность случай произошел в Шымкенте. Там изнасиловали двух сестер, которые после попытались свести счеты с жизнью.

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