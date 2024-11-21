На какой стадии дело школьницы, оказавшейся в секс-рабстве в Кызылорде

Министр внутренних дел Ержан Саденов 21 ноября в кулуарах Сената озвучил, на какой стадии дело девочки из Кызылорды, которую одноклассники заставляли заниматься проституцией, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На вопрос журналистов о том, изменилось ли количество задержанных, он ответил, что оно осталось прежним.

"Из девяти уголовных дел мы уже завершили пять. В дальнейшем в производстве останется еще несколько дел. По окончании все материалы будут направлены в суд, который поставит точку", – озвучил Саденов.

8 августа 2024 года жительница Кызылорды заявила о том, что ее несовершеннолетнюю дочь заставляли заниматься проституцией, накачивали наркотиками и мучили одноклассники.

Полиция Кызылординской области сделала заявление по поводу резонансного преступления, которое, по словам стражей порядка, начинает обрастать ложными фактами.

19 сентября 2024 года по делу девочки из Кызылорды установлено 13 фигурантов. 11 из них арестованы и двое находятся под домашним арестом.

11 ноября в суде №2 города Кызылорды вынесли первый приговор по этому делу: молодого человека осудили за вымогательство.