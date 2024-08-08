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Два человека пострадали после мощного града в Астане

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 20:00 Фото: akorda.kz
В Астане пожилой женщине и ребенку понадобилась медицинская помощь после мощного града, сообщает Zakon.kz.

Об этом Zakon.kz рассказали в столичном Управлении здравоохранения. 

"По состоянию на 19:42 вследствие неблагоприятных погодных условий (крупного града) службу скорой помощи вызвали два человека: женщина в возрасте 52 лет и шестилетний мальчик", – рассказали у УОЗ.

В настоящее время бригада скорой помощи проводит осмотр пострадавших. В травмпункты при городских больницах обратившихся нет, добавили в управлении. 

Ранее сообщалось, что мощный град размером с перепелиное яйцо обрушился на Астану и повредил автомашины. 

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