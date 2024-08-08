Два человека пострадали после мощного града в Астане

В Астане пожилой женщине и ребенку понадобилась медицинская помощь после мощного града, сообщает Zakon.kz.

Об этом Zakon.kz рассказали в столичном Управлении здравоохранения.

"По состоянию на 19:42 вследствие неблагоприятных погодных условий (крупного града) службу скорой помощи вызвали два человека: женщина в возрасте 52 лет и шестилетний мальчик", – рассказали у УОЗ.

В настоящее время бригада скорой помощи проводит осмотр пострадавших. В травмпункты при городских больницах обратившихся нет, добавили в управлении.

Ранее сообщалось, что мощный град размером с перепелиное яйцо обрушился на Астану и повредил автомашины.

