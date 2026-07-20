Мощный ветер и град обрушились на Павлодар: есть пострадавшие
Фото: pexels
В Павлодаре и Павлодарской области 19 июля 2026 года разыгралась непогода: город накрыл сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, который сопровождался грозой и градом, сообщает Zakon.kz.
Очевидцы опубликовали кадры стихии.
В Управлении здравоохранения Павлодарской области сообщили, что из-за непогоды за минувшие сутки в службу скорой помощи поступило два вызова, связанных с последствиями сильного ветра и града.
Так, в Павлодаре пострадал мужчина 1993 года рождения. На него упала ветка дерева, поврежденного во время грозы. С травмой головы его доставили в Павлодарскую городскую больницу № 1.
Еще пятеро пострадавших обратились за медицинской помощью в селе Кудайколь. Среди них – девушка 2007 года рождения, мужчина 1979 года рождения, а также трое детей 2011 и 2010 годов рождения. Все они получили ушибы и ссадины в результате сильного ветра и града.
"После оказания первой медицинской помощи госпитализация пострадавшим не потребовалась – их отпустили домой".Пресс-служба Управления здравоохранения Павлодарской области
Чуть ранее мы рассказывали, что отдых на известном Алаколе обернулся трагедиями.
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