Мощный ветер и град обрушились на Павлодар: есть пострадавшие

В Павлодаре и Павлодарской области 19 июля 2026 года разыгралась непогода: город накрыл сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, который сопровождался грозой и градом, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы опубликовали кадры стихии.

В Управлении здравоохранения Павлодарской области сообщили, что из-за непогоды за минувшие сутки в службу скорой помощи поступило два вызова, связанных с последствиями сильного ветра и града.

Так, в Павлодаре пострадал мужчина 1993 года рождения. На него упала ветка дерева, поврежденного во время грозы. С травмой головы его доставили в Павлодарскую городскую больницу № 1.

Еще пятеро пострадавших обратились за медицинской помощью в селе Кудайколь. Среди них – девушка 2007 года рождения, мужчина 1979 года рождения, а также трое детей 2011 и 2010 годов рождения. Все они получили ушибы и ссадины в результате сильного ветра и града.

"После оказания первой медицинской помощи госпитализация пострадавшим не потребовалась – их отпустили домой". Пресс-служба Управления здравоохранения Павлодарской области

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