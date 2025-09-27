#АЭС в Казахстане
Происшествия

Грузовик врезался в АЗС в Костанайской области

ДТП на АЗС, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 13:57 Фото: скриншот видео
Грузовик Shacman врезался в автозаправочную станцию в поселке Тобол, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло утром 27 сентября 2025 года, пишет региональное издание "Наша газета".

Предположительно, пострадала заправочная станция сети "Мұнай Өнімдері" в поселке Тобол. 

В департаменте полиции Костанайской области сообщили, в результате происшествия никто не пострадал. Освидетельствование показало, что водитель грузовика был трезв. 

По факту проводится проверка.

25 сентября близ Алматы грузовик ушел под землю.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
