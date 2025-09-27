Грузовик врезался в АЗС в Костанайской области
Фото: скриншот видео
Грузовик Shacman врезался в автозаправочную станцию в поселке Тобол, сообщает Zakon.kz.
ДТП произошло утром 27 сентября 2025 года, пишет региональное издание "Наша газета".
Предположительно, пострадала заправочная станция сети "Мұнай Өнімдері" в поселке Тобол.
В департаменте полиции Костанайской области сообщили, в результате происшествия никто не пострадал. Освидетельствование показало, что водитель грузовика был трезв.
По факту проводится проверка.
25 сентября близ Алматы грузовик ушел под землю.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript