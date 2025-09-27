Грузовик врезался в АЗС в Костанайской области

Грузовик Shacman врезался в автозаправочную станцию в поселке Тобол, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло утром 27 сентября 2025 года, пишет региональное издание "Наша газета".

Предположительно, пострадала заправочная станция сети "Мұнай Өнімдері" в поселке Тобол.

В департаменте полиции Костанайской области сообщили, в результате происшествия никто не пострадал. Освидетельствование показало, что водитель грузовика был трезв.

По факту проводится проверка.

