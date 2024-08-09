В Астане спасатели помогли мужчине снять кольцо с пальца
Фото: pixabay
Столичные спасатели оказали жителю города помощь в экстренной ситуации. Мужчина не смог самостоятельно снять кольцо с пальца, сообщает Zakon.kz.
Прибывшие на место спасатели, раскусили кольцо специальными кусачками и освободили палец астанчанина.
Судя по снимкам, опубликованным сотрудниками МЧС РК, палец казахстанца сдавило обручальное кольцо.
Фото: МЧС РК
После проведенной операции по освобождению руки, экстренная медицинская помощь мужчине не понадобилась.
Казахстанские спасатели напоминают: при возникновении ЧС необходимо звонить по номеру "112".
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