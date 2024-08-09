Юного казахстанца с ограниченными возможностями уронили с лестницы в аэропорту Антальи

В Турции сотрудник аэропорта Антальи уронил карагандинца с ограниченными возможностями с бетонной лестницы, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте мама подростка рассказала журналисту Денису Денски.

Это произошло 8 августа.

"Моя читательница Асель рассказала ужасную историю о том, что вчера при посадке в самолет, вылетающий из Антальи в Астану авиакомпании Air Astana, ее сына с ограниченными возможностями сотрудник аэропорта Антальи уронил прямо с бетонной лестницы вниз. Дело в том, что Ансара возили в Турцию на реабилитацию. Мама подростка старается несколько раз в год проходить ее в Турции", – написал журналист в Instagram.

По словам мамы Асель, они ждали посадку.

"Как правило, людей с ограниченными возможностями сажают в самолет первыми. Долго ждали, но к нам никто не подходил. Решили идти самостоятельно. Нам помогли спуститься к пункту проверки наши земляки, казахстанцы. Но после одного спуска нас ждало еще одно препятствие – огромная бетонная лестница. Нужно было спускаться вниз к выходу на посадку", – поделилась женщина.

В этот момент подошел сотрудник аэропорта и почему-то решил нести парня на руках. Позже выяснилось, что где-то недалеко был лифт.

"Почему сотрудник не воспользовался лифтом, неизвестно. Как рассказывает Асель, работник аэропорта, мужчина с избыточным весом, не смог удержаться на ступенях и вместе с Ансаром упал, кубарем полетев вниз со ступеней. В результате падения подросток получил множество ушибов и ссадин. Левая нога сейчас в гипсе, задета ключица правой руки, множество гематом. Все лицо синее, один глаз не открывается. По словам мамы, помощь в аэропорту после падения им оказывать никто не спешил", – написал Денису Денски.

Сейчас подросток находится в госпитале Антальи. Его мама шокирована и просит оказать ей юридическую и материальную помощь. Также необходима поддержка МИДа РК, чтобы семье дали одобрение на пребывание в Турции. Подростку предстоят длительное лечение и еще одна реабилитация.

В авиакомпании Air Astana прокомментировали инцидент:

"Авиакомпания Air Astana обеспокоена ситуацией, произошедшей 8 августа в аэропорту Антальи. Согласно предварительной информации, перед посадкой на рейс KC 916 по маршруту Анталья – Алматы произошло падение ребенка с ограниченной подвижностью в терминале аэропорта, вследствие которого он был госпитализирован в местную больницу. Сотрудники авиакомпании обратились в аэропорт Антальи для того, чтобы установить все обстоятельства инцидента. Мы искренне сопереживаем семье Ансара и желаем скорейшего выздоровления. В свою очередь авиакомпания окажет всяческую помощь пострадавшему пассажиру и полное содействие при проведении расследования".

За последнее время это не первый неприятный инцидент, в который попадают юные казахстанцы в аэропортах. Так, в Астане 12-летнюю девочку не посадили на самолет, отделив от сестры, и оставили одну. Улететь домой ей удалось только на следующий день.