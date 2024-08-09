Сколько детей погибли в Астане, выпав из окна
Как рассказал начальник Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций департамента ЧС Астаны Бакытжан Мауленбердиев, с начала года по городу на пульт "112" поступило 32 сообщения о несчастных случаях, связанных с выпадением детей из окон.
"За шесть месяцев текущего года в результате падения из окна погибли пять детей. Четверо малышей были оставлены на амбулаторном лечении. 23 ребенка госпитализированы с различными степенями тяжести в медицинские учреждения столицы".Бакытжан Мауленбердиев
Сотрудники ДЧС систематически проводят разъяснительные мероприятия по предупреждению детского травматизма.
"Проведены обходы в более чем 3 тыс. многоквартирных жилых домах, размещены на первых этажах подъездов и в лифтах более 12 тыс. памяток. Проведена разъяснительная беседа с более 15 тыс. жителями. Проведена встреча с государственными и строительными организациями по детскому травматизму из-за падений из окон многоквартирных жилых комплексов", – сообщил начальник управления.
Спасателями установлено 45 замков безопасности на окна в домах многодетных семей.
На объектах массового скопления людей, а это торгово-развлекательные центры, торговые дома, рынки, магазины, запущены трансляции аудиороликов с информацией по предупреждению падения детей из окон.
В ведомстве неоднократно информировали родителей несовершеннолетних соблюдать правила безопасности для детей. Правила просты, но так необходимы. Следует:
- не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок. Достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить его навсегда;
- не оставлять детей без присмотра, особенно играющих возле окон и стеклянных дверей;
- не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна – дети любят опираться на них, воспринимая как надежную опору, а потом выпадают вместе с ними наружу;
- установить на окна замки безопасности (блокираторы), препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно;
- не ставить мебель вблизи окон, чтобы ребенок не взобрался самостоятельно на подоконник.
С наступлением теплого времени года и летних школьных каникул в Казахстане наблюдается рост несчастных случаев, связанных с падением детей из окон. По состоянию на 10 июля было зарегистрировано 102 случая выпадения детей из окон, семь из которых закончились трагически. Но, буквально за месяц, эта цифра выросла.
Ранее, 7 августа, сообщалось, что двухгодовалый мальчик выпал из окна второго этажа.