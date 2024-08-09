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Сколько детей погибли в Астане, выпав из окна

Дети у окна, окно, выпал из окна, , фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 20:52 Фото: pexels
Ежегодно в летний период из открытых окон высоток выпадают дети, получая тяжелые травмы. Некоторых малышей медикам не удается спасти. Спасатели озвучили статистику по трагическим случаям, произошедшим в столице, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал начальник Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций департамента ЧС Астаны Бакытжан Мауленбердиев, с начала года по городу на пульт "112" поступило 32 сообщения о несчастных случаях, связанных с выпадением детей из окон.

"За шесть месяцев текущего года в результате падения из окна погибли пять детей. Четверо малышей были оставлены на амбулаторном лечении. 23 ребенка госпитализированы с различными степенями тяжести в медицинские учреждения столицы".Бакытжан Мауленбердиев

Сотрудники ДЧС систематически проводят разъяснительные мероприятия по предупреждению детского травматизма.

"Проведены обходы в более чем 3 тыс. многоквартирных жилых домах, размещены на первых этажах подъездов и в лифтах более 12 тыс. памяток. Проведена разъяснительная беседа с более 15 тыс. жителями. Проведена встреча с государственными и строительными организациями по детскому травматизму из-за падений из окон многоквартирных жилых комплексов", – сообщил начальник управления.

Спасателями установлено 45 замков безопасности на окна в домах многодетных семей. 

На объектах массового скопления людей, а это торгово-развлекательные центры, торговые дома, рынки, магазины, запущены трансляции аудиороликов с информацией по предупреждению падения детей из окон.

В ведомстве неоднократно информировали родителей несовершеннолетних соблюдать правила безопасности для детей. Правила просты, но так необходимы. Следует:

  • не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок. Достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить его навсегда;
  • не оставлять детей без присмотра, особенно играющих возле окон и стеклянных дверей;
  • не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна – дети любят опираться на них, воспринимая как надежную опору, а потом выпадают вместе с ними наружу;
  • установить на окна замки безопасности (блокираторы), препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно;
  • не ставить мебель вблизи окон, чтобы ребенок не взобрался самостоятельно на подоконник.

С наступлением теплого времени года и летних школьных каникул в Казахстане наблюдается рост несчастных случаев, связанных с падением детей из окон. По состоянию на 10 июля было зарегистрировано 102 случая выпадения детей из окон, семь из которых закончились трагически. Но, буквально за месяц, эта цифра выросла.

Ранее, 7 августа, сообщалось, что двухгодовалый мальчик выпал из окна второго этажа.

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