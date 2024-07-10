МЧС обратилось к казахстанским родителям из-за открытых окон

В Казахстане ежегодно с наступлением теплого времени года и в период летних школьных каникул наблюдается рост несчастных случаев, связанных с падением детей из окон. При регистрации таких фактов малыши получают тяжелейшие травмы, становятся инвалидами или погибают, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, с начала 2024 года (по состоянию на 10 июля) на пульт дежурного службы экстренного реагирования "112" поступило 102 сообщения о выпадении детей из окон жилых домов.

"В результате несчастного случая погибли семеро, остальные 95 с различными травмами были госпитализированы в больницу. Случаи произошли в Астане (18), Алматы (2), Шымкенте (5), Карагандинской (12), Западно-Казахстанской (6), Восточно-Казахстанской (3), Кызылординской (13), Атырауской (5), Жамбылской (2), Костанайской (6), Акмолинской (5), Актюбинской (2), Павлодарской (6), Северо-Казахстанской (1), Мангистауской (5), Абайской (5), Улытауской (5), Жетысуской (1) областях", – говорится в сообщении.

В прошлом году зарегистрированы 170 аналогичных случаев, когда дети в возрасте от двух до 13-ти лет, оставаясь без присмотра взрослых, выпадали из окон.

"Во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, либо опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней". Пресс-служба МЧС РК

Министерство по чрезвычайным ситуациям обеспокоено безопасностью детей, оставленных без присмотра взрослых.

Находясь дома, детям, и в первую очередь их родителям, следует соблюдать правила безопасности. Каждому родителю необходимо знать меры для уменьшения риска выпадения ребенка из окна или балкона: Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда. Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна – дети любят опираться на них, воспринимая как надежную опору, а потом выпадают вместе с ними наружу. Установить на окнах замки безопасности, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно. Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей. Не ставить мебель около окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.

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