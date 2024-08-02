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Старая схема мошенников все еще актуальна: пенсионерка из Шымкента поверила "полицейским"

Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 11:36 Фото: Zakon.kz
90-летняя жительница Шымкента поверила звонившему "полицейскому" и отдала полмиллиона тенге, чтобы спасти свою родственницу, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, злоумышленник, представившись полицейским, заявил, что сноха пенсионерки совершила дорожно-транспортное происшествие (ДТП). И сразу же предложил вариант спасения. По его словам выходило, что виновная может избежать наказания, если свекровь передаст определенную сумму денег через курьера, который скоро прибудет по ее адресу.

Чтобы выручить родственницу, доверчивая горожанка отдала аферистам все свои сбережения.

После обращения в полицию пострадавшей, оперативникам с помощью камер видеонаблюдения удалось задержать мужчину, который забрал наличные. Им оказался 33-летний житель города.

"Задержанный пояснил, что действовал согласно инструкции, которую получил через мессенджер. После получения денег курьер должен был перечислить сумму на определенный банковский счет, но эту часть сделки он не выполнил, тем самым, обманув своего "работодателя".Пресс-служба ДП Шымкента

Теперь стражи порядка пытаются установить других причастных. Также напоминают о старом виде мошенничества, когда аферисты представляются полицейскими и сообщают, что у вашего родственника неприятности, а решить вопрос может некоторая сумма.

"В такой ситуации следует позвонить в полицию по номеру 102 и проверить информацию. Ни в коем случае не паникуйте и не передавайте, не переводите деньги на счета незнакомцев", – уточнили в пресс-службе.

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В начале июля 2024 года Министерство внутренних дел Казахстана выступило с обращением. Ведомство предупредило граждан о фактах мошенничества, связанных с хищением дорогостоящих автомашин и различных товаров в сфере междугородних перевозок.

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