Старая схема мошенников все еще актуальна: пенсионерка из Шымкента поверила "полицейским"

90-летняя жительница Шымкента поверила звонившему "полицейскому" и отдала полмиллиона тенге, чтобы спасти свою родственницу, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, злоумышленник, представившись полицейским, заявил, что сноха пенсионерки совершила дорожно-транспортное происшествие (ДТП). И сразу же предложил вариант спасения. По его словам выходило, что виновная может избежать наказания, если свекровь передаст определенную сумму денег через курьера, который скоро прибудет по ее адресу.

Чтобы выручить родственницу, доверчивая горожанка отдала аферистам все свои сбережения.

После обращения в полицию пострадавшей, оперативникам с помощью камер видеонаблюдения удалось задержать мужчину, который забрал наличные. Им оказался 33-летний житель города.

"Задержанный пояснил, что действовал согласно инструкции, которую получил через мессенджер. После получения денег курьер должен был перечислить сумму на определенный банковский счет, но эту часть сделки он не выполнил, тем самым, обманув своего "работодателя". Пресс-служба ДП Шымкента

Теперь стражи порядка пытаются установить других причастных. Также напоминают о старом виде мошенничества, когда аферисты представляются полицейскими и сообщают, что у вашего родственника неприятности, а решить вопрос может некоторая сумма.

"В такой ситуации следует позвонить в полицию по номеру 102 и проверить информацию. Ни в коем случае не паникуйте и не передавайте, не переводите деньги на счета незнакомцев", – уточнили в пресс-службе.

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