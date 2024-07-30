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Париж-2024: на территории Олимпийской деревни участились кражи

Олимпиада-2024 Увеличение Краж, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 16:55 Фото: pixabay
За последнюю неделю французская полиция приняла пять заявлений о преступных действиях воров, которые зачастили в Олимпийскую деревню в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание Le Parisien, безопасность Олимпийской деревни, которая расположена в районе Сен-Дени, испытывает некоторые проблемы. Здесь проживает примерно 9 тыс. спортсменов и 5 тыс. представителей команд.

Сначала японский регбист заявил о пропаже обручального кольца, украшений и денежных средств на сумму 3 тыс. евро.

Олимпиада-2024 Увеличение Краж, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 16:55

Фото: pixabay

Затем с подобным заявление в полицию обратился наставник австралийской сборной по хоккею с мячом. В его номере пропала банковская карта, с которой воры успели снять около 900 евро.

Источник отмечает, что в обоих случаях не обнаружено следов взлома. Также нужно заметить, расследование затруднено из-за отсутствия видеокамер в этих помещениях.

Как известно. в первый день Олимпиады-2024 у полузащитника сборной Аргентины Тьяго Альмады во время тренировки украли личные вещи.

А чуть позже произошел первый скандал на футбольном турнире.

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