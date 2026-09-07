40 млн кубометров воды направили ради спасения фламинго в Казахстане

Ключевая государственная водохозяйственная организация Казахстана – РГП "Казводхоз" – направила 40 млн кубометров воды в Тенгиз-Коргалжынскую систему озер. Ежегодный природоохранный попуск помогает поддерживать водный баланс озер и сохранять их экосистему, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации уточнили, что Тенгиз-Коргалжынская система озер расположена на территории Коргалжынского заповедника. Здесь обитают фламинго и многие другие виды птиц.

Коргалжынский государственный природный заповедник – это уникальный природный резерват в Казахстане, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он знаменит тем, что здесь находится самая северная в мире гнездовая колония розовых фламинго. Каждую весну тысячи этих грациозных птиц прилетают на заповедные озера для выведения потомства.

Также специалисты подчеркнули, что природоохранные попуски воды ежегодно проводят по всему Казахстану. В водные объекты направляют миллиарды кубометров воды, чтобы поддерживать их состояние и сохранять природные экосистемы.

В дополнение сказано, что в 2025 году в новом Водном кодексе впервые было закреплено понятие "экологический сток". Это минимальный объем воды, необходимый для сохранения экосистем рек, озер и морей. Также усилились требования по охране малых рек и озер, водно-болотных угодий и ледников.

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