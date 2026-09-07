#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+26°
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+26°
События

40 млн кубометров воды направили ради спасения фламинго в Казахстане

фламинго, птицы, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 09:37 Фото: gov.kz
Ключевая государственная водохозяйственная организация Казахстана – РГП "Казводхоз" – направила 40 млн кубометров воды в Тенгиз-Коргалжынскую систему озер. Ежегодный природоохранный попуск помогает поддерживать водный баланс озер и сохранять их экосистему, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации уточнили, что Тенгиз-Коргалжынская система озер расположена на территории Коргалжынского заповедника. Здесь обитают фламинго и многие другие виды птиц.

Коргалжынский государственный природный заповедник – это уникальный природный резерват в Казахстане, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он знаменит тем, что здесь находится самая северная в мире гнездовая колония розовых фламинго. Каждую весну тысячи этих грациозных птиц прилетают на заповедные озера для выведения потомства.

Также специалисты подчеркнули, что природоохранные попуски воды ежегодно проводят по всему Казахстану. В водные объекты направляют миллиарды кубометров воды, чтобы поддерживать их состояние и сохранять природные экосистемы.

В дополнение сказано, что в 2025 году в новом Водном кодексе впервые было закреплено понятие "экологический сток". Это минимальный объем воды, необходимый для сохранения экосистем рек, озер и морей. Также усилились требования по охране малых рек и озер, водно-болотных угодий и ледников.

Немного ранее администрация Катон-Карагайского национального парке рассказала о необычном хищнике – бородаче, который обитает в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
В один из крупнейших заповедников Казахстана направлено около 30 млн кубометров воды
15:23, 06 августа 2024
В один из крупнейших заповедников Казахстана направлено около 30 млн кубометров воды
вода, реки,
10:44, 06 июня 2025
Более 4 млрд кубометров воды направили по реке Есиль для сохранения экосистем в СКО
Миллиарды кубометров воды пришло в Казахстан из Узбекистана
12:34, 05 апреля 2025
Миллиарды кубометров воды пришли в Казахстан из Узбекистана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Бублик
10:39, Сегодня
Бублик не сыграет во втором круге парного разряда US Open-2026
Рефери поднимает руку Асадхудже Муйдинхуджаеву после победы на ЧМ-2025 в ОАЭ
10:22, Сегодня
Муйдинхуджаев из Узбекистана пропустит Азиаду. В весе до 70 кг его всегда побеждали казахи
Семён Симонов - нападающий &quot;Барыса&quot;
10:08, Сегодня
"В день памяти "Локомотива": сегодня "Барыс" начинает новый сезон в КХЛ
Елена Рыбакина отражает удар слева
09:51, Сегодня
Во сколько смотреть сражение за четвертьфинал US Open между Рыбакиной и Осакой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: