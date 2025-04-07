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Общество

Казахстанец вымогал деньги через фальшивые знакомства в соцсетях

задержание, Уральск, вымогательство, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 17:14 Фото: пресс-служба ДП ЗКО
В Уральске задержан 33-летний местный житель, который занимался шантажом и вымогательством. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Западно-Казахстанской области рассказали Zakon.kz подробности.

Оказалось, что подозреваемый создал фальшивый аккаунт в социальной сети, выдавая себя за женщину, и заводил знакомства с потерпевшими.

На встречах он представлялся сотрудником правоохранительных органов, утверждая, что действия жертв являются незаконными, и шантажировал их, требуя деньги.

"Так, потерпевшие передали злоумышленнику в общей сложности более 3 млн тенге".Пресс-служба ДП ЗКО

В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

По факту вымогательства возбуждены уголовные дела по трем эпизодам.

Ранее стало известно, что алматинку жестоко избили железной дубинкой. Подозреваемый задержан.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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