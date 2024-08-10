Упавшую в колодец собаку спасли в Актобе

Вечером 10 августа на номер 112 спасатели города Актобе получили необычный вызов – крупная собака упала в открытый глубокий колодец и требуется помощь, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, четвероногого друга успешно вытащили спасатели при помощи альпинистского снаряжения.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что житель Алматинской области создал питомник для диких животных. За все время работы ему удалось спасти десятки жизней и подарить им теплоту и заботу.