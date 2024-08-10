Упавшую в колодец собаку спасли в Актобе
Фото: пресс-служба МЧС РК
Вечером 10 августа на номер 112 спасатели города Актобе получили необычный вызов – крупная собака упала в открытый глубокий колодец и требуется помощь, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, четвероногого друга успешно вытащили спасатели при помощи альпинистского снаряжения.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что житель Алматинской области создал питомник для диких животных. За все время работы ему удалось спасти десятки жизней и подарить им теплоту и заботу.
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