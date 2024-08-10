Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Упавшую в колодец собаку спасли в Актобе

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 22:48 Фото: пресс-служба МЧС РК
Вечером 10 августа на номер 112 спасатели города Актобе получили необычный вызов – крупная собака упала в открытый глубокий колодец и требуется помощь, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, четвероногого друга успешно вытащили спасатели при помощи альпинистского снаряжения.

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 22:48

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что житель Алматинской области создал питомник для диких животных. За все время работы ему удалось спасти десятки жизней и подарить им теплоту и заботу.

Читайте также

ДТП
Три автомобиля за вечер влетели в новую конструкцию из бордюров в Алматы
пожар в Шымкенте
В Шымкенте вновь разгорелся крупный пожар
сено полыхнуло в ВКО
Сено полыхнуло на востоке Казахстана, охватив огнем 280 квадратных метров
Елена Беляева
МЧС РК Актобе Актюбинская область 2024 год Спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
В Минтруда сделали заявление о новой спецвыплате в 140 тысяч тенге
Ограничение деятельности коллекторов
Казахстанцам спишут долги – кому и насколько: с 20 августа 2024 года меняют правила для коллекторов
погода в Алматы летом
Долгожданное похолодание придет в Алматы в выходные
Елдос Сметов
Елдосу Сметову вручили ключи еще от одного автомобиля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: