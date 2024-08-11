Врачи борются за жизнь ребенка, выпавшего из окна в Астане
Фото: пресс-служба МЧС РК
11 августа в Астане из окна выпал ребенок, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в многоэтажке. В данное время врачи борются за его жизнь.
В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек, спасатели предупреждают:
- Не оставляйте детей без присмотра!
- Окна квартир, где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами!
- Заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно!
- Никогда не используйте противомоскитные сетки – дети прислоняются к ним и падают вместе с ними!
- Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник!
Ранее сообщалось, сколько детей погибли в Астане, выпав из окна.
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