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Законодательство РК

Врачи борются за жизнь ребенка, выпавшего из окна в Астане

ребенок выпал из окна в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 18:32 Фото: пресс-служба МЧС РК
11 августа в Астане из окна выпал ребенок, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в многоэтажке. В данное время врачи борются за его жизнь.

В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек, спасатели предупреждают:

  • Не оставляйте детей без присмотра!
  • Окна квартир, где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами!
  • Заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно!
  • Никогда не используйте противомоскитные сетки – дети прислоняются к ним и падают вместе с ними!
  • Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник!

Ранее сообщалось, сколько детей погибли в Астане, выпав из окна.

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