Врачи борются за жизнь ребенка, выпавшего из окна в Астане

11 августа в Астане из окна выпал ребенок, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в многоэтажке. В данное время врачи борются за его жизнь.

В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек, спасатели предупреждают:

Не оставляйте детей без присмотра!

Окна квартир, где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами!

Заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно!

Никогда не используйте противомоскитные сетки – дети прислоняются к ним и падают вместе с ними!

Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник!

Ранее сообщалось, сколько детей погибли в Астане, выпав из окна.

