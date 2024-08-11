Туристы сбились с пути и потерялись в горах Алматы из-за ливня

Утром 10 августа двое 21-летних парней ушли в алматинские горы. Когда они решили вернуться домой, начался ливень, из-за чего они сбились с пути, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС города Алматы, в 22:50 туристы, находясь по дороге от поляны Терра, в сторону Алма-Арасана, поняли, что им нужна помощь и обратились к спасателям.

"В 23:05 с КСП БАО выехал экипаж спасателей Службы спасения г. Алматы (пять человек личного состава, одна единица техники). Связь поддерживалась геолокация имелась. 11.08 в 05:49 потерявшихся спустили до города и передали родственникам", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в медицинской помощи парни не нуждались.

Ранее сообщалось, что трех подростков спасли в горах Алматинской области.