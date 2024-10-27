Два парня сбились с маршрута в горах Алматинской области

В Алматинской области двое 17-летних парней сбились с туристического маршрута, сообщает Zakon.kz.

Ребята выдвинулись к пику Фурманова, высота которого составляет 3050 м, но из-за незнания маршрута они сбились с тропы. Об этом передает пресс-служба МЧС страны. Позвонив на номер 112 они попросили помощи.

"При проведении поисково-спасательных работ оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК совместно со Службой спасения города Алматы обнаружили потерявшихся, которые укрылись в спасательной хижине на пике "Панорама", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Спустив молодых туристов в безопасное место, спасатели передали их родителям.

Днем ранее в Петропавловске спасатели вызволили из квартиры малолетнего ребенка.