Пожарные Алматы не дали огню разгореться в рекламном агентстве

28 августа в 18:01 силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу вызова в Жетысуский район, на улицу Ратушного, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС, пожарные установили, что загорелась кровля одноэтажного цеха рекламного агентства на площади около 20 кв. м.

Фото: Zakon.kz

Пожар был локализован всего за 4 минуты с момента прибытия пожарной бригады и полностью ликвидирован в 18:17. Пострадавших нет.

Фото: Zakon.kz

Причина возгорания устанавливается. В данный момент идет разбор и пролив конструкций для исключения повторного возгорания и тления скрытых очагов.

