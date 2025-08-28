Пожарные Алматы не дали огню разгореться в рекламном агентстве
28 августа в 18:01 силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу вызова в Жетысуский район, на улицу Ратушного, сообщает Zakon.kz.
По данным ДЧС, пожарные установили, что загорелась кровля одноэтажного цеха рекламного агентства на площади около 20 кв. м.
Пожар был локализован всего за 4 минуты с момента прибытия пожарной бригады и полностью ликвидирован в 18:17. Пострадавших нет.
Причина возгорания устанавливается. В данный момент идет разбор и пролив конструкций для исключения повторного возгорания и тления скрытых очагов.
