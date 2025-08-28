#АЭС в Казахстане
Происшествия

Пожарные Алматы не дали огню разгореться в рекламном агентстве

Пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 19:25 Фото: Zakon.kz
28 августа в 18:01 силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу вызова в Жетысуский район, на улицу Ратушного, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС, пожарные установили, что загорелась кровля одноэтажного цеха рекламного агентства на площади около 20 кв. м.

Фото: Zakon.kz

Пожар был локализован всего за 4 минуты с момента прибытия пожарной бригады и полностью ликвидирован в 18:17. Пострадавших нет.

Фото: Zakon.kz

Причина возгорания устанавливается. В данный момент идет разбор и пролив конструкций для исключения повторного возгорания и тления скрытых очагов.

Ранее сообщалось о страшной находке в Алматы: машину с телом извлекли из зарослей парка.

Аксинья Титова
Завершено расследование по факту жестокого обращения с детьми в Жамбылской области
Происшествия
19:49, Сегодня
Завершено расследование по факту жестокого обращения с детьми в Жамбылской области
