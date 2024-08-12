Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Хозпостройка и заготовки сена полыхнули в Актюбинской области

сгорело сено, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 18:35 Фото: пресс-служба МЧС РК
12 августа на территории одного из частных жилых домов села Алия Кобдинского района Актюбинской области загорелась хозяйственная постройка, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огонь охватил 39 кв. м и 80 рулонов складированного сена.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что тысячи тюков сена сгорели в Туркестанской области.

Читайте также

Аким выиграл суд против активиста в Атырауской области
Аким выиграл суд против активиста в Атырауской области
нападение
Ранее судимый мужчина ранил ножом подростка в Астане
полиция проверила детский центр в Семее на жестокое обращение с животными
Полиция провела проверку в детском биологическом центре Семея
Елена Беляева
МЧС РК Актюбинская область Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
80-летний свекор Баян Алагузовой впервые показал внучку
80-летний свекор Баян Алагузовой впервые показал внучку
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
На Казахстан обрушится североатлантический циклон
погода
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 12 по 14 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: