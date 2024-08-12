Хозпостройка и заготовки сена полыхнули в Актюбинской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

12 августа на территории одного из частных жилых домов села Алия Кобдинского района Актюбинской области загорелась хозяйственная постройка, сообщает Zakon.kz.

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