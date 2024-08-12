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Стало известно о состоянии малыша, выпавшего из окна многоэтажки в Караганде

врачи рассказали о состоянии малыша, выпавшего из окна дома в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 21:47 Фото: Zakon.kz
В Караганде рассказали о состоянии двухлетнего малыша, который выпал из окна второго этажа. Врачи говорят, ребенку невероятно повезло, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, малыш упал на грунт с травой.

"На данный момент ребенок находится в отделении. Состояние его средней степени тяжести, стабильное. Ребенок еще обследуется. Диагноз: черепно-мозговая травма, сочетанная травма; сотрясение головного мозга, острый период; также перелом нижней конечности". Нейрохирург многопрофильной областной детской больницы Руслан Хаутиев

Как уточняется, ребенок вместе с родителями приехал в гости из Астаны. Накануне вечером он забрался на подоконник в спальне, уперся руками в сетку и свалился вместе с ней.

Спасатели призывают обезопасить все окна в квартирах. С начала года в регионе выпал 21 ребенок в возрасте от года до семи лет. Четверо из них погибли. Остальные получили тяжелые травмы.

11 августа в 13-м микрорайоне Караганды, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры на втором этаже пятиэтажного жилого дома двухлетний ребенок.

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