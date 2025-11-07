53-летнего казахстанца обвинили в изнасиловании невестки

В Казнете распространяют шокирующую историю, произошедшую в Актюбинской области. 53-летнего казахстанца подозревают в изнасиловании собственной невестки, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным из социальных сетей, подозреваемый давно злоупотреблял алкоголем.

"Недавно он переехал к пасынку и его молодой жене из поселка Токмансай Алгинского района. Именно в этом доме, по данным следствия, и произошло преступление. Пострадавшей 22 года", – отмечено в рассылке.

На запрос корреспондента в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области уточнили, что по факту изнасилования 22-летней жительницы Алгинского района подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на объективное и всесторонне расследование уголовного дела". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Также сказано, что иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит.

21 октября 2025 года сообщалось, что в одном из сел Келесского района Туркестанской области 15-летняя девушка родила от 71-летнего соседа. По данным СМИ, пенсионер приходится своей жертве дядей. Позднее уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала некоторые детали скандальной истории.