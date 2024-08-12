20 часов искали потерявшихся туристов из Казахстана и России в горах Алматы
Фото: скриншот видео
11 августа два туриста, 22-летня гражданка Казахстана и 25-летний гражданин Российской Федерации, вышли в горный поход в сторону Большого Алматинского пика, но из-за незнания маршрута сбились с тропы и заблудились, сообщает Zakon.kz.
Спасатели РОСО МЧС РК вели поиски у подножья БАП (Большой Алматинский пик) и через 20 часов, 12 августа, обнаружили туристов у бастионов, с восточной стороны вершины, выше реки Егозек.
"Потерявшиеся в медицинской помощи не нуждались. Оперативная группа РОСО МЧС РК спустила туристов с гор и благополучно передала родителям", – рассказали спасатели.
Ранее сообщалось, что 10 августа двое 21-летних парней ушли в алматинские горы. Когда они решили вернуться домой, начался ливень, из-за чего они сбились с пути.
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