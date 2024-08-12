20 часов искали потерявшихся туристов из Казахстана и России в горах Алматы

Фото: скриншот видео

11 августа два туриста, 22-летня гражданка Казахстана и 25-летний гражданин Российской Федерации, вышли в горный поход в сторону Большого Алматинского пика, но из-за незнания маршрута сбились с тропы и заблудились, сообщает Zakon.kz.

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