Четверо туристов заблудились при спуске с гор в Алматы
Фото: пресс-служба МЧС РК
Четверо туристов заблудились во время спуска с горного маршрута в районе Бутаковского водопада на высоте более 2400 м, сообщает Zakon.kz.
Спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы нашли отдыхающих и сопроводили их до ущелья Котырбулак, где они вышли к автомобильной дороге.
В медицинской помощи туристы не нуждались и после этого самостоятельно отправились домой.
Ранее сообщалось, что в горах Алматы продолжаются поиски гражданина Южной Кореи. Спасатели МЧС обследуют горную местность, уделяя особое внимание труднодоступным участкам, склонам и ущельям.
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