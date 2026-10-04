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Происшествия

Четверо туристов заблудились при спуске с гор в Алматы

Четверо туристов заблудились при спуске с гор в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 23:15 Фото: пресс-служба МЧС РК
Четверо туристов заблудились во время спуска с горного маршрута в районе Бутаковского водопада на высоте более 2400 м, сообщает Zakon.kz.

Спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы нашли отдыхающих и сопроводили их до ущелья Котырбулак, где они вышли к автомобильной дороге.

В медицинской помощи туристы не нуждались и после этого самостоятельно отправились домой.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы продолжаются поиски гражданина Южной Кореи. Спасатели МЧС обследуют горную местность, уделяя особое внимание труднодоступным участкам, склонам и ущельям.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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