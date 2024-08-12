В Павлодаре во время ДТП пострадали дети

Павлодарские спасатели оказали медицинскую помощь пострадавшим при ДТП. Среди них есть дети, сообщает Zakon.kz.

Медицинские работники трассового медико-спасательного пункта "Актубек" филиала Центра медицины катастроф МЧС РК выехали по вызову на ДТП на 22 км трассы Кызылорда-Павлодар.

На месте происшествия четверым пострадавшим оказали медицинскую помощь. Среди них были двое детей. От госпитализации жертвы ДТП отказались.

Ранее в Алматинской области неожиданное продолжение получила история с нападением на четверых детей.

12 августа прокуроры сделали шокирующее заявление: мужчину, который ворвался в чужой дом и издевался над тремя мальчиками и девочкой, подозревают еще и в изнасиловании.