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Законодательство РК

В Павлодаре во время ДТП пострадали дети

Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, авария, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 02:32 Фото: Zakon.kz
Павлодарские спасатели оказали медицинскую помощь пострадавшим при ДТП. Среди них есть дети, сообщает Zakon.kz.

Медицинские работники трассового медико-спасательного пункта "Актубек" филиала Центра медицины катастроф МЧС РК выехали по вызову на ДТП на 22 км трассы Кызылорда-Павлодар.

На месте происшествия четверым пострадавшим оказали медицинскую помощь. Среди них были двое детей. От госпитализации жертвы ДТП отказались.

Ранее в Алматинской области неожиданное продолжение получила история с нападением на четверых детей.

12 августа прокуроры сделали шокирующее заявление: мужчину, который ворвался в чужой дом и издевался над тремя мальчиками и девочкой, подозревают еще и в изнасиловании.

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