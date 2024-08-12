В Павлодаре во время ДТП пострадали дети
Фото: Zakon.kz
Павлодарские спасатели оказали медицинскую помощь пострадавшим при ДТП. Среди них есть дети, сообщает Zakon.kz.
Медицинские работники трассового медико-спасательного пункта "Актубек" филиала Центра медицины катастроф МЧС РК выехали по вызову на ДТП на 22 км трассы Кызылорда-Павлодар.
На месте происшествия четверым пострадавшим оказали медицинскую помощь. Среди них были двое детей. От госпитализации жертвы ДТП отказались.
Ранее в Алматинской области неожиданное продолжение получила история с нападением на четверых детей.
12 августа прокуроры сделали шокирующее заявление: мужчину, который ворвался в чужой дом и издевался над тремя мальчиками и девочкой, подозревают еще и в изнасиловании.
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