Пострадавшую в ДТП уронили с носилок, когда несли в карету скорой помощи в Уральске

1 ноября в областном центре Западно-Казахстанской области 63-летнюю женщину по неосторожности уронили с носилок, когда несли в карету скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

Во время столкновения Renault Duster и авто китайского производства Lixiangна пересечении пр. Назарбаева и Абая женщину, сидевшую на пассажирском сидении Renault, зажало дверью. За короткое время спасатели вызволили ее из покореженного авто, но во время перемещения на носилках до кареты скорой помощи ее уронили.

Видео с инцидентом опубликовал городской Instagram-паблик Umarovnews.kz.

В управлении здравоохранения ЗКО местной редакции "Мой город" пояснили, что женщина находится в реанимации областной многопрофильной больницы. Ее состояние врачи оценивают, как тяжелое.

Всего пострадавших в этом ДТП пятеро человек. Из них – трое малолетних детей.

В этот же день жуткая авария со смертельным исходом произошла в Алматы.