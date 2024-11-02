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Пострадавшую в ДТП уронили с носилок, когда несли в карету скорой помощи в Уральске

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 06:00 Фото: Zakon.kz
1 ноября в областном центре Западно-Казахстанской области 63-летнюю женщину по неосторожности уронили с носилок, когда несли в карету скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

Во время столкновения Renault Duster и авто китайского производства Lixiangна пересечении пр. Назарбаева и Абая женщину, сидевшую на пассажирском сидении Renault, зажало дверью. За короткое время спасатели вызволили ее из покореженного авто, но во время перемещения на носилках до кареты скорой помощи ее уронили.

Видео с инцидентом опубликовал городской Instagram-паблик Umarovnews.kz.

В управлении здравоохранения ЗКО местной редакции "Мой город" пояснили, что женщина находится в реанимации областной многопрофильной больницы. Ее состояние врачи оценивают, как тяжелое.

Всего пострадавших в этом ДТП пятеро человек. Из них – трое малолетних детей.

В этот же день жуткая авария со смертельным исходом произошла в Алматы.

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