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Подозреваемого в изнасиловании двух школьниц арестовали в Павлодаре

пострадавшие рассказали об изнасиловании, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 18:26 Фото: Instagram/rupr.pvlshakeneva
13 августа заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Сафуан Жампейсов заявил о том, что в Павлодаре начали расследование случая изнасилования двух школьниц, сообщает Zakon.kz.

Она рассказал Pavlodarnews.kz о том, что подозреваемый арестован, назначены необходимые экспертизы.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева в соцсетях опубликовала информацию о том, что встретилась и поговорила с пострадавшими. Их двое, 15 и 17 лет.

"Они разные по возрасту. Они одинаковы в своем страхе, в своей боли, в своем стыде и в своем молчании... Ни одна из них не осмелилась признаться в совершенном над ними насилии никому! Одна из девочек призналась, что не могла несколько дней даже сидеть. Я вчера держала в своих руках трясущиеся руки девочки, которая захлебывалась слезами, выплакивая свою боль. А я как мантру повторяла ей, что она не виновата том, что с ней дважды сделал недочеловек, который был вхож в семью..." – написала Сауле Шакенева в Instagram.

Детский омбудсмен добавила, что чаще всего насильниками оказываются люди из близкого круга – отцы, отчимы, другие родственники, сожители, соседи, друзья семьи.

Ранее в Алматинской области неожиданное продолжение получила история с нападением на четверых детей. 12 августа прокуроры сделали шокирующее заявление: мужчину, который ворвался в чужой дом и издевался над тремя мальчиками и девочкой, подозревают еще и в изнасиловании.

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