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Человеческие кости нашли при заборе земли для укрепления дамбы в Казахстане

Человеческие кости, Сарайшик, Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 09:13 Фото: Zakon.kz
В старом городе Сарайшике, Махамбетский район Атырауской области, при выемке земли для сооружения дамбы вдоль берега Урала обнаружили 12 фрагментов костей черепа и 26 фрагментов костей тела человека, сообщает Zakon.kz.

По сообщению оперативного штаба по ЧС Атырауской области, прибывшие на место происшествия сотрудники компетентных органов зарегистрировали данный факт в АЕК, начали доследственные действия. В дальнейшем найденные останки будут перезахоронены в соответствии с традициями.

Человеческие кости, Сарайшик, Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 09:13

Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области

"Обнаружение человеческих костей при археологических раскопках в старом Сарайшыке не является новостью. Общеизвестно, что в средневековом Сарайшыке имеется большое кладбище. В ходе археологических исследований, в ходе различных работ даже в самом селе старый Сарайшык часто встречаются человеческие кости. Сейчас проводятся масштабные работы по защите от наводнения, тысячи людей сооружают дамбы по берегу Урала и неудивительно, что в ходе этих работ встречаются человеческие кости. Как правило, при получении такой информации специалисты проводят соответствующую работу, исследуют останки, затем предают земле согласно традициям", – рассказал директор музея-заповедника "Сарайшык" Мұхтар Әбілсейіт.

В Атырауской области была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. В настоящее время ведутся работы по строительству дамб, укреплению берега в Индерском, Махамбетском районах и городе Атырау, расположенных вдоль Урала.

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