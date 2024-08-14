Виновники ДТП в Костанае попали в больницу

13 августа в результате ДТП водитель и пассажир автомобиля BMW с различными травмами доставлены в больницу, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП города Костанай, во вторник около 18:30 на пересечении пр. Абая – Гоголя водитель автомобиля BMW, не убедившись в безопасности совершаемого маневра, допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Volkswagen.

"Полицией в настоящее время осуществляется сбор материала для дальнейшего принятия процессуального решения", – говорится в сообщении.

Фото: Instagram/polisia_kostanay

Фото: Instagram/polisia_kostanay

В этот же день жуткое ДТП произошло в Кызылординской области: есть погибший.