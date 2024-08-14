Виновники ДТП в Костанае попали в больницу
Фото: Instagram/polisia_kostanay
13 августа в результате ДТП водитель и пассажир автомобиля BMW с различными травмами доставлены в больницу, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДП города Костанай, во вторник около 18:30 на пересечении пр. Абая – Гоголя водитель автомобиля BMW, не убедившись в безопасности совершаемого маневра, допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Volkswagen.
"Полицией в настоящее время осуществляется сбор материала для дальнейшего принятия процессуального решения", – говорится в сообщении.
Фото: Instagram/polisia_kostanay
Фото: Instagram/polisia_kostanay
В этот же день жуткое ДТП произошло в Кызылординской области: есть погибший.
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