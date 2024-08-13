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Жуткое ДТП произошло в Кызылординской области

Жуткое ДТП произошло в Кызылординской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 17:03 Фото: пресс-служба МВД РК
Один человек погиб, трое пострадали в результате аварии, которая произошла сегодня, 13 августа 2024 года, в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Жуткое ДТП с участием двух авто произошло в Шиелийском районе региона.

"В результате один человек погиб и трое получили травмы. По данному факту проводится досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы, выясняются обстоятельства происшествия", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Кызылординской области.
Жуткое ДТП произошло в Кызылординской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 17:03

Фото: пресс-служба МВД РК

Полицейские призвали всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.

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В ночь на 13 августа 2024 года в Павлодаре произошло ДТП, в котором пострадали дети.

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