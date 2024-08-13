Жуткое ДТП произошло в Кызылординской области

Фото: пресс-служба МВД РК

Один человек погиб, трое пострадали в результате аварии, которая произошла сегодня, 13 августа 2024 года, в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: