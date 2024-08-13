Жуткое ДТП произошло в Кызылординской области
Фото: пресс-служба МВД РК
Один человек погиб, трое пострадали в результате аварии, которая произошла сегодня, 13 августа 2024 года, в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.
Жуткое ДТП с участием двух авто произошло в Шиелийском районе региона.
"В результате один человек погиб и трое получили травмы. По данному факту проводится досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы, выясняются обстоятельства происшествия", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Кызылординской области.
Фото: пресс-служба МВД РК
Полицейские призвали всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.
Материал по теме
Автомобиль влетел в здание Toyota Center в Алматы
В ночь на 13 августа 2024 года в Павлодаре произошло ДТП, в котором пострадали дети.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript