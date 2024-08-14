"Школьная ОПГ держала в секс-рабстве одноклассницу": в полиции заявили о дезинформации

Полиция Кызылординской области сделала заявление по поводу резонансного преступления, которое, по словам стражей порядка, начинает обрастать ложными фактами, сообщает Zakon.kz.

В заявлении ДП региона указано, что в соцсетях пользователи, не убедившись в достоверности информации, распространяют ложные сведения.

"В частности, в социальной сети на тему "Члены школьной ОПГ из Кызылорды держали в секс-рабстве одноклассницу" и по ситуации вокруг этого дела появилось много дезинформации. Эта информация не соответствует действительности. По данному факту сотрудниками полиции зарегистрировано уголовное дело, несовершеннолетние подозреваемые были задержаны и водворены в изолятор временного содержания, следственным судом в отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде "домашнего ареста", – сообщили в полиции.

Там добавили, что потерпевшая сторона не обращалась в правоохранительные органы в течение шести месяцев. Сейчас по делу назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

"В связи с неисполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в отношении родителей подозреваемых зарегистрировано уголовное дело, ведется расследование. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация в интересах следствия распространению не подлежит", – сообщили также в полиции.

Кроме того, в связи с распространением заведомо ложной информации через социальные сети зарегистрировано уголовное дело, в настоящее время проводится оперативная работа, направленная на установление подозреваемых лиц.

Ранее жительница Кызылорды заявила о том, что ее несовершеннолетнюю дочь заставляли заниматься проституцией, накачивали наркотиками и мучили одноклассники. Мама пострадавшей 16-летней школьницы обратилась к общественникам.