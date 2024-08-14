Осужденный сын депутата Даулета Турлыханова попал на видео, разгуливающим по Алматы

Алматинский адвокат Анна Чернова 14 августа 2024 года заявила, что сын депутата Мажилиса Парламента РК Даулета Турлыханова – Нурасыл Болат, который должен находиться на пробационном контроле, разгуливает по ночным улицам Алматы, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram юрист опубликовала видео, которое, по словам Черновой, прислали ей в соцсетях.

"С утра получила вот такое видео в директ. На видео Нурасыл Болат – сын депутата Мажилиса Турлыханова, который осужден к ограничению свободы и на него наложены обязанности, но, судя по видео, он их не соблюдает. Видео выложено примерно в 3 утра, а в 23 часа он не должен быть дома? Более того, мне сказали, что место его регистрации, а соответственно и пробации, Астана, а видео снято ночью в Алматы", – написала Анна Чернова.

В связи с этим у нее возникли вопросы к Комитету уголовно-исполнительной системы и Агентству РК по противодействию коррупции.

"Прошу начать досудебное расследование в отношении сотрудников КУИС РК... и принять меры в отношении сына депутата Мажилиса Турлахынова", – заявила Анна Чернова, обращаясь к Антикору.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу КУИС МВД РК, где пояснили следующее:

"Приговор в отношении данного осужденного поступил на исполнение в службу пробации (по месту прикрепления) 14 августа текущего года. В соответствии с законодательством, пробационный контроль осуществляется с момента постановки на учет осужденного".

Так как дело Нурасыла Болата было рассмотрено в Верховном суде РК, мы обратились и туда за разъяснением ситуации.

"В ВС сразу, с момента оглашения приговора", – ответили в пресс-службе Верховного суда РК на вопрос, с какого момента вступает в силу приговор, оглашенный ВС РК.

Напомним, в Алматы в ночь на 11 февраля 2023 года Нурасыл Болат напал на семью юристов Анну и Олега Черновых. Они пытались помочь девушке, также подвергшейся нападению со стороны молодого человека. В отношении Болата было заведено дело по ч. 2 ст. 107 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух и более лиц" УК РК.

Позднее выяснилось, что Нурасыл Болат является рядовым срочной службы и что 2 июля он совершил побег из воинской части. 3 июля его нашли, после чего арестовали на 15 суток.

В октябре суд признал Болата виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 1 и 5 ч. 2 ст. 107 УК РК, и назначил наказание в виде штрафа на сумму более 1,7 млн тенге. Он также должен был выплатить двум потерпевшим по 500 тыс. тенге.

14 мая 2024 года Верховный суд Казахстана изменил приговор Нурасылу Болату и назначил ему два года ограничения свободы. На сына депутата Мажилиса была возложена обязанность пробационного контроля на весь период наказания. По информации потерпевших адвокатов Анны и Олега Черновых, это значит, что Нурасылу "нельзя выезжать за границу, ходить по клубам и барам, пить алкоголь и совершать другие преступления, он должен отмечаться в службе пробационного контроля и быть дома в 23:00". Также была увеличена сумма компенсации морального вреда до 1 млн тенге каждому.