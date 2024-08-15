Троллейбус слетел с дороги в Алматы: пострадал пешеход
Фото: Zakon.kz
15 августа 2024 года в Алмалинском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием общественного транспорта. На улице Макатаева троллейбус врезался в остановку, сообщает Zakon.kz.
Видео с места ДТП поделились очевидцы.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы отреагировали и уточнили, что в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Алмалинского района.
"Водитель троллейбуса, следуя по проспекту Сейфуллина в южном направлении, южнее улицы Макатаева, не справился с рулевым управлением, допустил наезд на остановочный комплекс и пешехода, находившегося на остановке".Пресс-служба ДП Алматы
В дополнении сказано, что пострадал пешеход.
Ранее сообщалось о другом ДТП, в результате которого пострадали два человека, в том числе ребенок. Авария случилась по пр. Желтоксан, между улицами Айтеке би и Гоголя. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript