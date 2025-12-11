#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.39
603.09
6.68
Происшествия

Автобус протаранил троллейбус в Алматы: есть пострадавшие

Общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, автобусы Астаны, общественный транспорт Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 12:26 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Утром 11 декабря 2025 года по проспекту Достык в Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы городского Департамента полиции (ДП), данное ДТП случилось в 11:50 в Медеуском районе.

"Водитель автобуса 65-го маршрута, следуя по проспекту Достык в южном направлении, допустил наезд на стоящий на остановочном комплексе троллейбус, который производил посадку и высадку пассажиров".Пресс-служба ДП Алматы

Также сказано, что в результате столкновения пострадала пассажир автобуса: женщина 1966 года рождения.

Согласно фото с места происшествия, опубликованным в социальных сетях, видно серьезное повреждение передней части автобуса. У троллейбуса полностью выбито заднее стекло.

9 декабря 2025 года в Алматы произошло еще одно ДТП с автобусом. Тогда водитель, отвлекшись на телефон, сбил девушку на переходе в Алматы. Его задержали.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Алматы тепловоз протаранил пассажирский автобус: есть пострадавшие
12:31, 26 ноября 2024
В Алматы тепловоз протаранил пассажирский автобус: есть пострадавшие
Троллейбус слетел с дороги в Алматы: пострадал пешеход
16:55, 15 августа 2024
Троллейбус слетел с дороги в Алматы: пострадал пешеход
Автобус врезался в стоявший на остановке троллейбус в Алматы
16:01, 28 апреля 2025
Автобус врезался в стоявший на остановке троллейбус в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: