Открытым пламенем вспыхнул автомобиль на проезжей части в Астане
Фото: скриншот видео
15 августа в Астане на пересечении шоссе Коргалжин и проспекта Туран загорелся автомобиль, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, благодаря слаженным действиям спасателей возгорание оперативно ликвидировано.
"Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается. МЧС просит соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Лисаковске огнеборцы предотвратили взрыв.
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