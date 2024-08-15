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Открытым пламенем вспыхнул автомобиль на проезжей части в Астане

автомобиль сгорел в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 18:57 Фото: скриншот видео
15 августа в Астане на пересечении шоссе Коргалжин и проспекта Туран загорелся автомобиль, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, благодаря слаженным действиям спасателей возгорание оперативно ликвидировано.

"Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается. МЧС просит соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что в Лисаковске огнеборцы предотвратили взрыв.

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