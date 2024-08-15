Детей толкали, хватали и били по голове: двух воспитателей наказали в Караганде

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Караганды рассмотрел дела сразу двух бывших воспитателей детских садов, сообщает Zakon.kz.

По информации портала ekaraganda.kz, уголовные дела по факту избиения малышей из-за легких травм закрыли, но было открыто административное производство.

Как уточняется, первый инцидент случился в детском саду "Растем Вместе". Родители детей обратились в полицию с заявлением на применение силы в отношении их детей со стороны воспитателя.

"Карагандинцы обнаружили на телах детей синяки, царапины и гематомы, поэтому решили просмотреть видеозапись с камер. Выяснилось, что воспитатель поднимала руку на малышей. На записи родители увидели толчки, небрежное хватание, удары по голове свернутой бумагой", – рассказали в суде.

По данному факту полиция завела уголовное дело по ч. 2 ст. 140 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей работника воспитательного учреждения". В полиции назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, которая показала, что дети не получили серьезных травм или вред здоровью. Дело закрыли за отсутствием состава преступления.

В отношении воспитателя завели административное дело факту побоев. В суде бывший воспитатель призналась в грубом обращении с детьми и раскаялась. В итоге суд вынес постановление об административном аресте воспитателя на двое суток.

Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

"Похожий инцидент произошел в середине мая этого года в детском саду "Джинн", расположенном в микрорайоне Восток-2. Благодаря камерам родители узнали, что воспитатель била детей. Одному малышу был причинен легкий вред здоровью. На воспитателя также завели уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей работника детского сад. Позже дело закрыли за отсутствием состава преступления. Административное дело рассмотрели на днях", – пишет издание.

Отмечается, что в суде воспитатель тоже призналась в содеянном и раскаялась. В итоге суд принял решение подвергнуть воспитателя аресту на четверо суток.

Постановление также не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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