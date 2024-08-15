Девушку насмерть сбили в Шымкенте

15 августа в микрорайоне Тараз по улице Джанибекова в Шымкенте произошла смертельная авария, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали очевидцы, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на 20-летнюю девушку.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП города.

"В результате ДТП пешеход 2004 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело", – ответили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что школьник на скутере попал под микроавтобус в Павлодарской области.