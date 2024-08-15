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Девушку насмерть сбили в Шымкенте

девушку насмерть сбили в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 21:29 Фото: скриншот видео
15 августа в микрорайоне Тараз по улице Джанибекова в Шымкенте произошла смертельная авария, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали очевидцы, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на 20-летнюю девушку.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП города.

"В результате ДТП пешеход 2004 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело", – ответили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что школьник на скутере попал под микроавтобус в Павлодарской области.

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