Девушку насмерть сбили в Шымкенте
Фото: скриншот видео
15 августа в микрорайоне Тараз по улице Джанибекова в Шымкенте произошла смертельная авария, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали очевидцы, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на 20-летнюю девушку.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП города.
"В результате ДТП пешеход 2004 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело", – ответили в ведомстве.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Ранее сообщалось, что школьник на скутере попал под микроавтобус в Павлодарской области.
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