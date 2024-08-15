В Алматы после столкновения автомобилей чудом уцелел киоск

В ночь на 16 августа 2024 года в Алматы произошло ДТП на пересечении улиц Ясауи – Трудовая. Здесь столкнулись два автомобиля Hyundai Elantra и Lexus RX 300. В эпицентре происшествия в очередной раз оказался придорожный киоск тандырной самсы, сообщает Zakon.kz.

По данным собственного корреспондента Zakon.kz, Lexus направлялся по улице Трудовая в западном направлении. Hyundai Elantra – в северном.

Фото: Zakon.kz

Водитель первой машины проигнорировал знак "Уступи дорогу" и выехал на перекресток, где в этот момент проезжал Hyundai. Таким образом, он протаранил авто в боковую часть.

Фото: Zakon.kz

От удара Lexus развернуло в обратном направлении, а автомобиль Hyundai Elantra миновал арык и снес бетонную колонну, огораживающую киоск тандырной самсы от проезжей части.

Возле этой точки питания уже неоднократно происходили ДТП. Ранее владельцы этого бизнеса несколько раз переживали столкновения с авто. На этот раз киоск не пострадал.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали двое пассажиров, находившихся в машине Hyundai. Их госпитализировали.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции.

Ранее в Алматы также произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека, в том числе ребенок.

