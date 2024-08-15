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В Алматы после столкновения с автомобилем чудом уцелел киоск

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 03:13 Фото: Zakon.kz
В ночь на 16 августа 2024 года в Алматы произошло ДТП на пересечении улиц Ясауи-Трудовая. Здесь столкнулись два автомобиля Hyundai Elantra и Lexus RX 300. В эпицентре происшествия в очередной раз оказался придорожный киоск тандырной самсы, сообщает Zakon.kz.

По данным собственного корреспондента Zakon.kz, Lexus направлялся по улице Трудовая в западном направлении. Hyundai Elantra – в северном.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 03:13

Фото: Zakon.kz

Водитель первой машины проигнорировал знак "Уступи дорогу" и выехал на перекресток, где в этот момент проезжал Hyundai. Таким образом он протаранил авто в боковую часть.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 03:13

Фото: Zakon.kz

От удара Lexus развернуло в обратном направлении, а автомобиль Hyundai Elantra миновал арык и снес бетонную колонну, отгораживающую киоск тандырной самсы от проезжей части.

Возле этой точки питания уже неоднократно происходили ДТП. Ранее владельцы этого бизнеса несколько раз переживали столкновения с авто. На этот раз киоск не пострадал.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 03:13

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали двое пассажиров, находившиеся в машине Hyundai. Их госпитализировали.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции.

Ранее в Алматы также произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека, в том числе ребенок.

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