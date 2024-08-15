В Алматы после столкновения с автомобилем чудом уцелел киоск
По данным собственного корреспондента Zakon.kz, Lexus направлялся по улице Трудовая в западном направлении. Hyundai Elantra – в северном.
Фото: Zakon.kz
Водитель первой машины проигнорировал знак "Уступи дорогу" и выехал на перекресток, где в этот момент проезжал Hyundai. Таким образом он протаранил авто в боковую часть.
Фото: Zakon.kz
От удара Lexus развернуло в обратном направлении, а автомобиль Hyundai Elantra миновал арык и снес бетонную колонну, отгораживающую киоск тандырной самсы от проезжей части.
Возле этой точки питания уже неоднократно происходили ДТП. Ранее владельцы этого бизнеса несколько раз переживали столкновения с авто. На этот раз киоск не пострадал.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП пострадали двое пассажиров, находившиеся в машине Hyundai. Их госпитализировали.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции.
Ранее в Алматы также произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека, в том числе ребенок.