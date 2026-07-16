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Происшествия

Пожар вспыхнул в "Семей орманы": к месту направлены сразу несколько вертолетов

Семей орманы, пожар, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 11:36 Фото: Telegram/EcologyofQazaqstan
Сегодня утром в РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" вспыхнул пожар, сообщает Zakon.kz.

Оперативную информацию по лесному возгоранию предоставили в Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК:

"16 июля 2026 года в 09:45 зарегистрирован лесной пожар в 57-м квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала ГЛПР "Семей орманы".

Сообщается, что в тушении пожара задействованы:

  • 7 сотрудников государственной лесной охраны,
  • 1 автоцистерна (АЦ),
  • 1 малый лесной пожарный комплекс (МЛПК),
  • 1 трактор,
  • а также воздушное судно РГКП "Казавиалесоохрана", оснащенное водосливным устройством Bambi Bucket.

В качестве дополнительных сил к месту пожара направлены 2 автоцистерны, 2 трактора, 1 МЛПК, от ДЧС 30 человек и 8 единиц техники, 11 сотрудников государственной лесной охраны.

Кроме того, из села Букебай к месту пожара вылетел вертолет AS350, оснащенный водосливным устройством Bambi Bucket, с 4 десантниками авиационной пожарной службы, а также из села Катон-Карагай к месту пожара направляется вертолет Ми-8 РГКП "Казавиалесоохрана".

Семей орманы, пожар, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 11:36

Фото: Telegram/EcologyofQazaqstan

В Минэкологии также рассказали о метеообстановке в "Семей орманы": северо-западный ветер 4 м/с, с порывами до 8 м/с, температура воздуха – +34°C. Класс пожарной опасности (КПО) – 5.

"В настоящее время продолжаются работы по локализации и ликвидации пожара. Ситуация находится под контролем", – заверили в ведомстве.

Ранее мы писали, что утром 16 июля 2026 года в Астане в районе Байконыр по ул. Ш. Жиенкулова прогремел взрыв. По данным МЧС, на территории рынка в двухэтажном административном здании произошел хлопок газовоздушной смеси, предварительно, в результате разгерметизации композитного газового баллона объемом 50 л.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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