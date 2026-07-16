Пожар вспыхнул в "Семей орманы": к месту направлены сразу несколько вертолетов
Оперативную информацию по лесному возгоранию предоставили в Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК:
"16 июля 2026 года в 09:45 зарегистрирован лесной пожар в 57-м квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала ГЛПР "Семей орманы".
Сообщается, что в тушении пожара задействованы:
- 7 сотрудников государственной лесной охраны,
- 1 автоцистерна (АЦ),
- 1 малый лесной пожарный комплекс (МЛПК),
- 1 трактор,
- а также воздушное судно РГКП "Казавиалесоохрана", оснащенное водосливным устройством Bambi Bucket.
В качестве дополнительных сил к месту пожара направлены 2 автоцистерны, 2 трактора, 1 МЛПК, от ДЧС 30 человек и 8 единиц техники, 11 сотрудников государственной лесной охраны.
Кроме того, из села Букебай к месту пожара вылетел вертолет AS350, оснащенный водосливным устройством Bambi Bucket, с 4 десантниками авиационной пожарной службы, а также из села Катон-Карагай к месту пожара направляется вертолет Ми-8 РГКП "Казавиалесоохрана".
В Минэкологии также рассказали о метеообстановке в "Семей орманы": северо-западный ветер 4 м/с, с порывами до 8 м/с, температура воздуха – +34°C. Класс пожарной опасности (КПО) – 5.
"В настоящее время продолжаются работы по локализации и ликвидации пожара. Ситуация находится под контролем", – заверили в ведомстве.
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