Мужчине в Жамбылской области вернули кошку
Фото: пресс-служба акимата Алматы
16 августа спасатели МЧС пришли на помощь кошке, которая не могла самостоятельно спуститься с дерева, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба МЧС страны, на помощь животному подоспел главный спасатель оперативно-спасательного отряда Владислав Рустемов. С помощью трехколенной лестницы он поднялся на дерево и благополучно спустил кошку, которую с нетерпением ожидал хозяин.
Тем временем на Центральном стадионе Алматы проходит чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди юношей и юниоров, девушек и юниорок.
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