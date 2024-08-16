Мужчине в Жамбылской области вернули кошку

16 августа спасатели МЧС пришли на помощь кошке, которая не могла самостоятельно спуститься с дерева, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, на помощь животному подоспел главный спасатель оперативно-спасательного отряда Владислав Рустемов. С помощью трехколенной лестницы он поднялся на дерево и благополучно спустил кошку, которую с нетерпением ожидал хозяин.

Тем временем на Центральном стадионе Алматы проходит чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди юношей и юниоров, девушек и юниорок.