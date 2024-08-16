Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мужчине в Жамбылской области вернули кошку

Бродячие животные, бродячие животные, бездомные животные, бродячие кошки, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 23:58 Фото: пресс-служба акимата Алматы
16 августа спасатели МЧС пришли на помощь кошке, которая не могла самостоятельно спуститься с дерева, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, на помощь животному подоспел главный спасатель оперативно-спасательного отряда Владислав Рустемов. С помощью трехколенной лестницы он поднялся на дерево и благополучно спустил кошку, которую с нетерпением ожидал хозяин.

Тем временем на Центральном стадионе Алматы проходит чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди юношей и юниоров, девушек и юниорок.

Читайте также

Аэропорт в Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы, самолет
Нетрезвую пассажирку арестовали на 15 суток в аэропорту Алматы
Врачи, больница, поликлиника, пациенты, анализы, сдача анализов, кровь
Появились подробности несчастного случая в Актюбинской области
Шымкент, виды Шымкента, город Шымкент
В Шымкенте начали сносить верхние этажи гостиницы
Алия Абди
МЧС РК Жамбылская область 2024 год Хорошие новости Кошки Спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
Жителей и гостей Алматы предупредили о закрытии важной трассы
Жителей и гостей Алматы предупредили о закрытии важной трассы
Младшая дочь Баян Алагузовой получила необычный подарок из Китая
Младшая дочь Баян Алагузовой получила необычный подарок из Китая
64-летняя мама Тимати оригинально поздравила сына с днем рождения
64-летняя мама Тимати оригинально поздравила сына с днем рождения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: