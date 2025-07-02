Кошка провела 8 дней на дереве: МЧС организовало спасательную операцию

В Костанае спасатели МЧС пришли на помощь кошке, которая восемь дней не могла самостоятельно спуститься с дерева во дворе жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщило МЧС РК 2 июля 2025 года в своем официальном Telegram-канале.

Сообщение о застрявшем животном поступило в экстренную службу 112, и дежурная смена незамедлительно выехала на место.

"Кошка находилась на высоте шестого этажа, а ветви дерева оказались слишком тонкими, чтобы добраться до нее обычными средствами. Было принято решение задействовать автолестницу. Кроме того, на случай возможного падения под деревом натянули спасательное полотно", – говорится в сообщении.

После проведения всех подготовительных мероприятий спасатели аккуратно сняли животное вручную. Кошка не пострадала и была передана местным жителям.

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