В Уральске на пять лет осудили бизнесмена за взрыв в кафе

В уголовном суде Уральска завершили рассмотрение дела о взрыве в двухэтажном кафе, который произошел ночью 4 января 2024 года. От хлопка газовоздушной смеси здание обрушилось и начался пожар. Трагедия унесла жизнь трех человек, сообщает Zakon.kz.

Издание "Мой город" сообщает, что на скамье подсудимых оказался 34-летний арендатор кафе Мендибек Уалиев. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

В ходе процесса адвокат подсудимого Тамара Сарсенова просила отпустить ее подзащитного под домашний арест. Но суд отклонил ходатайство. Также сторона обвиняемого попросила привлечь к ответственности лиц, которые пользовались и заправляли газовый баллон, из-за чего произошел хлопок.

"Суд признал Мендибека Уалиева виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в предприятиях сроком на три года, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности", – отмечает издание.

Кроме того, виновный должен оплатить трем потерпевшим материальный и моральный ущерб, в общей сложности около 20 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ночью 4 января 2024 года в Уральске обрушилось двухэтажное здание кафе в результате взрыва газа. Трагедия унесла жизнь троих людей. Спасателям удалось освободить из-под завалов пострадавших.