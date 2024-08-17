Стали известны подробности смертельного случая на Капчагайском водохранилище

17 августа в ДЧС Алматинской области поступило сообщение от очевидцев, что на одном из городских пляжей Капчагайского водохранилища города Конаев тонет человек, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в департаменте, по прибытии на место вызова спасателей установлено, что на пятом городском пляже около пирса утонул 19-летний парень.

"Силами спасателей Алматинской области тело было извлечено из воды и передано сотрудникам полиции. ДЧС Алматинской области призывает граждан и гостей области соблюдать правила безопасности на воде", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что смертельный случай произошел во время отдыха на Капчагайском водохранилище.