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Стали известны подробности смертельного случая на Капчагайском водохранилище

Спасатели рассказали о смертельном случае на Капчагайском водохранилище, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 22:17 Фото: pixabay
17 августа в ДЧС Алматинской области поступило сообщение от очевидцев, что на одном из городских пляжей Капчагайского водохранилища города Конаев тонет человек, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в департаменте, по прибытии на место вызова спасателей установлено, что на пятом городском пляже около пирса утонул 19-летний парень. 

"Силами спасателей Алматинской области тело было извлечено из воды и передано сотрудникам полиции. ДЧС Алматинской области призывает граждан и гостей области соблюдать правила безопасности на воде", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что смертельный случай произошел во время отдыха на Капчагайском водохранилище.

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