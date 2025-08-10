#АЭС в Казахстане
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
539.49
627.7
6.75
Происшествия

Пять инцидентов с отдыхающими произошли на пляже Капчагайского водохранилища

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 22:20 Фото: пресс-служба МЧС РК
10 августа спасатели Алматинской области в ходе патрулирования акватории и пляжей Капчагайского водохранилища пять раз оказывали помощь отдыхающим, сообщает Zakon.kz.

Сначала сотрудникам пришлось оперативно спасать четверых человек на надувной доске, которых из-за сильных волн унесло далеко от берега. Все были благополучно доставлены на сушу.

"Еще четыре отдельных эпизода были связаны с пропажей детей в результате недосмотра отдыхающих взрослых. Так были найдены четыре ребенка от трех до восьми лет, которые были благополучно переданы родителям".Пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Отмечается, что во всех случаях медицинская помощь никому не потребовалась.

Спасатели просят отдыхающих строго соблюдать правила безопасности на воде!

Ранее сообщалось, что срочная помощь спасателей потребовалась туристу на горе Кокшетау.

