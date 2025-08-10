Пять инцидентов с отдыхающими произошли на пляже Капчагайского водохранилища

10 августа спасатели Алматинской области в ходе патрулирования акватории и пляжей Капчагайского водохранилища пять раз оказывали помощь отдыхающим, сообщает Zakon.kz.

Сначала сотрудникам пришлось оперативно спасать четверых человек на надувной доске, которых из-за сильных волн унесло далеко от берега. Все были благополучно доставлены на сушу.

"Еще четыре отдельных эпизода были связаны с пропажей детей в результате недосмотра отдыхающих взрослых. Так были найдены четыре ребенка от трех до восьми лет, которые были благополучно переданы родителям". Пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Отмечается, что во всех случаях медицинская помощь никому не потребовалась.

Спасатели просят отдыхающих строго соблюдать правила безопасности на воде!

