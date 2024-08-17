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Спасатели Алматы обратились к туристам со срочным предупреждением

спасатели обратились к туристам в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 01:58 Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
В соответствии с штормовым предупреждением РГП "Казгидромет" от 17 августа в связи с выпавшими осадками имеется угроза формирования селевых потоков о в бассейне рек Кіші и Үлкен города Алматы. Спасатели обратились к туристам, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба ДЧС города призвала алматинцев соблюдать правила поведения в селеопасной зоне.

"Подразделения Казселезащиты переведены на учащенный режим наблюдений на селеопасных участках, проводятся аэровизуальные и наземные обследования, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников. Уважаемые туристы, жители и гости города Алматы, напоминаем: шансов спастись, попав в селевой поток, практически нет, но встречи с ним можно избежать", – говорится в сообщении.

Туристов просят не посещать горы Иле -Алатау в связи с риском возникновения селей.

Как действовать в селеопасной обстановке:

  • постоянно следить за сообщениями СМИ об обстановке в горах;
  • при угрозе или внезапном селе, поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа;
  • не разбивайте палаточный лагерь, не останавливайтесь на отдых и вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках (дамбах) и под ними;
  • покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается ливневый дождь;
  • Всегда помните, что застигнутому селевым потоком спастись почти не удается. От селевого потока можно спастись только избежав его.

Ранее сообщалось, что в Астане, Алматы и Шымкенте, а также в 16 областях Казахстана на 18 августа объявлено штормовое предупреждение.

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