Спасатели Алматы обратились к туристам со срочным предупреждением

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

В соответствии с штормовым предупреждением РГП "Казгидромет" от 17 августа в связи с выпавшими осадками имеется угроза формирования селевых потоков о в бассейне рек Кіші и Үлкен города Алматы. Спасатели обратились к туристам, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба ДЧС города призвала алматинцев соблюдать правила поведения в селеопасной зоне. "Подразделения Казселезащиты переведены на учащенный режим наблюдений на селеопасных участках, проводятся аэровизуальные и наземные обследования, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников. Уважаемые туристы, жители и гости города Алматы, напоминаем: шансов спастись, попав в селевой поток, практически нет, но встречи с ним можно избежать", – говорится в сообщении. Туристов просят не посещать горы Иле -Алатау в связи с риском возникновения селей. Как действовать в селеопасной обстановке: постоянно следить за сообщениями СМИ об обстановке в горах;

при угрозе или внезапном селе, поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа;

не разбивайте палаточный лагерь, не останавливайтесь на отдых и вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках (дамбах) и под ними;

покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается ливневый дождь;

Всегда помните, что застигнутому селевым потоком спастись почти не удается. От селевого потока можно спастись только избежав его. Ранее сообщалось, что в Астане, Алматы и Шымкенте, а также в 16 областях Казахстана на 18 августа объявлено штормовое предупреждение. Читайте также В Минтранспорта проверили уровень развития морских портов Мангистауской области Кто отвечает за чистоту на "Горельнике", рассказал экоактивист Начальника станции Костанай освободили от должности за плохое состояние вокзала

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